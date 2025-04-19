Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Mesajı: Türkiye'ye Yönelik Kara Propaganda Yanlış

Bakan Işıkhan, "Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi"nde Konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Sendikal alanda Türkiye'ye yönelik olumsuz propagandalara dikkat çekti. 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan eden Türkiye'yi çalışma hayatı bakımından kötü ülkeler arasında saymanın büyük bir haksızlık olduğunu belirtti.

Kongreye Önemli Katılım

Işıkhan, Memur-Sen tarafından düzenlenen “Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi”nde 41 ülkeden katılan 200 sendikacıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek açılış yaptı. Kongrenin, uluslararası deneyimlerin paylaşılması bakımından önemli sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.

Sosyal Adalet Vurgusu

İşçi, emekçi ve sosyal adalet kavramlarının insanlık tarihinin müstesna değerleri olduğunu belirten Işıkhan, Türkiye’nin son 23 yıl içindeki ekonomik ve sosyal kalkınma hamlelerinin, sosyal devlet anlayışının temeli olduğunu ifade etti. “Kangren olmuş ne kadar sorun varsa birlikte çözdük, çözmeye devam ediyoruz.” dedi.

Sendikal Hakların İlerlemesi

Bakan Işıkhan, sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak için uzun süredir mücadele ettiklerinin altını çizerek, 2002 yılında 650 bin olan sendikalı kamu personel sayısının günümüzde 2,3 milyona ulaştığını, kamu sektörü sendikalaşma oranının ise yüzde 75,2'ye yükseldiğini bildirdi.

Yanlış Bilgilere Dikkat Çekti

Işıkhan, Türkiye'nin sendikal hak ve özgürlükler alanındaki düzenlemelerine karşın bazı uluslararası sendikal örgütlerin olumsuz tutumlar sergilediğini belirtti. “1 Mayıs'ı resmi tatil ilan eden, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldıran bir ülke için kötü ülke denilmesi büyük bir haksızlıktır.” dedi.

Dijitalleşmenin İkili Yüzü

Kongrede söz alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2024 raporuna atıfta bulunarak, 2030'a kadar birçok yeni iş türünün doğarken binlerce iş alanının yok olacağını ifade etti. Yalçın, dijitalleşmenin yanlış yönetilmesi halinde emeği tehdit edebileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Bakan Işıkhan, Ayrıca Türkiye'nin çalışma hayatında ve sosyal alanda emeği ve sosyal adaleti merkeze alan üretimlerin destekçisi olmaya devam edeceğini belirtti. Geleceğin, çalışma hayatı ve sosyal diyalog açısından uluslararası işbirliği ve mutabakat ile şekilleneceğine inandığını sözlerine ekledi.

Memur-Sen'de "Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi" düzenlendi. Kongreye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda) da katıldı.

Memur-Sen'de "Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi" düzenlendi. Kongreye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda) da katıldı.