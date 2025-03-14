Bakan Işıkhan'dan Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası Paylaşımı

Bakan Işıkhan, Gazze İçin Yardım Kampanyasını Duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gazze'nin Yanındayız

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ellerindeki tüm imkanlarla Gazze ve Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Işıkhan, "Kardeşlik iklimini, paylaşmanın önemini gönülden hissettiğimiz Ramazan-ı Şerif'te, yardım elimizi Gazze için uzatalım" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Işıkhan, kampanyaya destek vermek isteyenlerin "GAZZE" yazarak 1866'ya SMS göndermeleri gerektiğini hatırlattı. Herkesi bu anlamlı yardım kampanyasına katılmaya davet etti.