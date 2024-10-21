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Bakan Işıkhan'dan Prim Borçları Hakkında Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, prim borcu yüksek olan şirketlerin listesinin paylaşılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 13:16
Bakan Işıkhan'dan Prim Borçları Hakkında Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, son açıklamalarıyla dikkat çekti. Bakan, Maliye Bakanlığı'nın uygulamalarına atıfta bulunarak, prim borcu en yüksek olan şirketlerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Şeffaflığın Önemi

Bakan Işıkhan, "Maliye Bakanlığımız nasıl paylaşımda bulunuyorsa, biz de aynı şekilde prim borçları yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız" ifadesini kullandı. Bu durumun, kamu maliyesinde şeffaflığın artırılmasına yönelik bir adım olduğunu vurguladı.

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