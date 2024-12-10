Bakan Işıkhan, İş Gücü İstatistiklerini Değerlendirdi: İstihdam Oranı Rekor Kırdı!

Bakan Işıkhan, İş Gücü İstatistiklerini Değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, iş gücü istatistiklerinin sevindirici bir tablo ortaya koyduğunu belirtti. İstihdam oranının tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştığını ifade eden Işıkhan, işsizlik oranının ise 0,1 puan artışla %8,8 seviyesine çıktığını kaydetti.

İstihdamda Rekor Seviye

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan, ekim ayında istihdam sayısının 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişiye ulaştığını belirtti. Ayrıca, istihdam oranının 0,2 puan artışla %49,9 olduğunu vurguladı. Böylece istihdam oranında tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşıldı.

İş Gücüne Katılma Oranı Arttı

Işıkhan, iş gücünün ekim ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişiye yükseldiğini ifade etti. İş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artışla %54,7 olarak gerçekleşti. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması gerektiğinin altını çizen Bakan Işıkhan, genç nüfusta işsizlik oranının ise %16,6 seviyesine gerilediğini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hamleleriyle şekillendirmeye devam edeceklerini belirtti. Bu kapsamda, istihdam ve iş gücü katılım oranlarının artırılması adına alınan önlemler ve atılan adımların süreceğini vurguladı.