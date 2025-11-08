Bakan Kacır: Türkiye, teknolojiyle kalkınan büyük bir üretim gücü oldu

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:29
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağrı’da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son dönemde kaydettiği dönüşümü ve sanayi-teknoloji alanındaki atılımlarını anlattı.

23 yıllık dönüşüm ve liderlik vurgusu

Kacır, toplantıda yaptığı konuşmada «Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muazzam bir kalkınma yolculuğunu hayata geçiriyor. Allah’a hamdolsun, 23 yıldır AK Parti iktidarları olarak milletimize ve ülkemize asırlık eserler, hizmetler, projeler kazandırdık» dedi. Bakan, ülkenin artık büyük bir üretim gücü ve büyük bir sanayi ülkesi haline geldiğini belirtti.

Organize sanayi bölgelerinden istihdama somut veriler

Kacır, sanayi altyapısındaki büyümeyi rakamlarla açıkladı: Organize sanayi bölgesi sayısı 192'den 372'ye, OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısı 11 binden 60 bine, istihdam ise 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldi.

Bakan, ulaşımdan sağlığa, eğitimden gençliğe, kültürden turizme kadar pek çok alanda yeni bir kalkınma seferberliği başlatıldığını ifade ederek, bu başarıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştiğini vurguladı.

Üretimde ve teknolojide Avrupa liderlikleri

Kacır, Türkiye'nin sektörel üstünlüğüne dikkat çekti: Demir-çelik, beyaz eşya, ticari araç, düz cam ve güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci olduklarını; askeri insansız hava araçlarında ise sadece Avrupa'da değil, dünyada da lider konuma yükseldiklerini söyledi.

Bakan, geçmişte Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre ve Kayseri'de kurulan TOMTAŞ uçak fabrikası gibi öncü girişimlerin hak ettiği değeri görmediğini, ancak AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle ülkenin yeniden özgüven kazandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi evlatlarının üretimi olan eserlere güçlü şekilde sahip çıktığını ifade etti.

