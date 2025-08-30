Bakan Kurum'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajın İçeriği

NSosyal hesabından yayımlandığı mesajında, 30 Ağustos'un bir diriliş destanı olduğunu belirtti.

Kurum, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu milletin onur nişanesi, bağımsızlık mücadelemizin en kıymetli simgesi, kutlu tarihimizin dönüm noktasıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Başta Büyük Taarruz'un lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın istiklali için canı pahasına mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."