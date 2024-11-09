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Bakan Kurum: Deprem Konutlarının Yapılamayacağı İddiası Asılsız

Bakan Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada deprem konutlarının yapılamayacağı iddialarını kesinlikle yalanladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 02:00
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 02:00
Bakan Kurum: Deprem Konutlarının Yapılamayacağı İddiası Asılsız

Bakan Kurum'dan Deprem Konutlarına İlişkin Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, 11 ildeki deprem konutlarının inşasıyla ilgili olarak yanlış bilgilere net bir yanıt verdi. Kurum, "Deprem konutlarının yapılamayacağı iddiası kesinlikle doğru değildir," diyerek bu konudaki kararlılıklarını vurguladı.

Deprem Bölgesindeki Gelişmeler

Kurum, Elazığ'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, 3 ayda 180 bin konut inşasına başlandığını belirtti. Ayrıca, bugüne kadar 130 bin konutun teslim edildiği bilgisini vererek, hedeflerinin 2024 yılı sonuna kadar bu sayıyı 200 bine çıkarmak olduğunu ifade etti.

Bütçe ile İlgili Bilgiler

Bakan Kurum, deprem konutları için AFAD'dan 2024'te toplam 492 milyar 873 milyon lira kaynak aktarıldığını belirtti. "Bu kaynağın tamamı, deprem konutlarının yapımında kullanılmaktadır," diyerek devletin kararlı tutumunu ortaya koydu.

Sosyal Konut Projeleri Devam Ediyor

Ayrıca, İlk Evim İlk İşyerim Projesi kapsamında yapılan sosyal konut projelerine de değinen Kurum, bu projelerin durdurulmadığını ve inşaat süreçlerinin devam ettiğini aktardı. "Son 5 yılda yapılan projelerimizle birlikte, depremin getirdiği zorluklara rağmen konutlarımızı hızla tamamlıyoruz," dedi.

Cemevi Projeleri

Kurum, ayrıca deprem bölgesindeki cemevlerinin inşasına yönelik çalışmaları ve bu noktada Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile yürütülen süreç hakkında bilgi vererek, ihtiyaçlara yönelik projelerin devam edeceğini vurguladı.

Kurum, "Biz, 22 yıldır verdiğimiz hiçbir sözü unutmadık. Tüm projelerimizle milletimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceğiz," diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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