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Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği Projesini İnceledi

Bakan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği projesinin detaylarını açıkladı ve ekosistem üzerindeki olumlu etkileri vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 13:40
Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği Projesini İnceledi

İzmit Körfezi'nde Doğa Dostu Proje

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen İzmit Körfezi dip çamuru temizliği projesi alanında önemli incelemelerde bulundu. Kurum, projenin ilk etabında 1,1 milyon metreküp dip çamurunun solüsyonlarla deniz suyundan ayrıştırılarak bertaraf edildiğini kaydetti.

Dünyaya Örnek Çevre Projesi

Kurum, projenin Türkiye ve dünya genelinde örnek teşkil edeceğini belirterek, "Gerçekten içler acısı bir halden, nereye getiriyoruz. Bu sonuç çok kıymetli. İnşallah 2'nci ve 3'üncü etabın da tamamlanmasıyla birlikte İzmit Körfezi'nde dünyaya örnek bu projeyi tamamlamış ve İzmitli kardeşlerimize hediye etmiş olacağız" dedi.

Ekosistemin Yeniden Canlanışı

Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde yapılan çalışmaların deniz ekosistemini canlandırdığını vurguladı. Daha önce görülmeyen birçok canlı türünün geri döndüğünü, yunusların yeniden Körfez'de yaşamaya başladığını dile getirdi.

Müsilajla Mücadelede İş Birliği

Müsilajla mücadele amacıyla başlatılan projelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşeni yaptığını ifade eden Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çerçevesinde tüm belediyelerle protokol imzaladıklarını hatırlattı.

Geleceğe Temiz Bir İz Bırakmak

Ayrıca, Kocaeli'nin atık sularının arıtılmasında önemli bir adım atıldığını belirten Kurum, "Biyolojik arıtma tesislerinde atık suların yüzde 72'si arıtılıyor ve bu sayının yüzde 100'e çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.

Kurum, projenin 3 etaplı olduğunu ve toplamda 468 hektarlık alandan 3,8 milyon metreküp çamurun bertaraf edileceğini duyurdu. Bu mücadelenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Bakan, "Geleceğimizin mücadelesi. Dolayısıyla bu işin takibini bakanlık olarak başından itibaren yapıyoruz ve sonuna kadar takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Körfezi'nde hayata geçirilen dip çamuru temizliği projesindeki son durumu yerinde inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Körfezi'nde hayata geçirilen dip çamuru temizliği projesindeki son durumu yerinde inceledi.

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