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Bakan Kurum, Malatya'da Depremzede Aileye Ziyarette Bulundu

Çevre Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yeni evlerine taşınan Güde ailesini ziyaret ederek destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 15:18
Bakan Kurum, Malatya'da Depremzede Aileye Ziyarette Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yeni evlerine kavuşan 2 çocuklu Güde ailesini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, geçen gün çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Malatya'da yeni evlerine taşınan depremzede aileyi unutmadı. Evlerini teslim alan Güde ailesinin fertleriyle bir araya gelen Kurum, onlara hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kurum, tüm vatandaşların huzurla ve güvenle oturabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. "Hamdolsun, her geçen gün Malatya'mız üstüne koya koya gidiyor. Bugün Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik. Çarşılarımızı etap etap teslim edeceğiz. İnşallah yıl sonuna kadar oralar da bitecek. Malatya merkeziyle ilçesiyle köyüyle beraber ayağa kalkacak" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, ev ziyaretinin sonrasında mahallelerine halı saha yapılmasını talep eden çocukları da kırmadı. Çocuklara bu konuda destek olacağına dair söz veren Kurum, yerel halkla sıcak bir iletişim kurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yeni...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yeni evlerine taşınan 2 çocuklu depremzede Güde ailesinin evlerine konuk oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yeni...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yeni evlerine taşınan 2 çocuklu depremzede Güde ailesinin evlerine konuk oldu.

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