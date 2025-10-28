Bakan Kurum: TOKİ Konutlarının Sağlamlık Sırrı Videoyla Paylaşıldı

Bakan Murat Kurum, TOKİ konutlarının sağlamlık yöntemlerini videoyla anlattı: fore kazık, radye temel ve tünel kalıp uygulamalarıyla deprem güvenliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 12:04
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) inşa ettiği konutların dayanıklılığına ilişkin bir video paylaşımı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurum'un TRT Haber canlı yayınındaki açıklamalarına da atıf yapıldı.

Canlı yayında güven vurgusu

Açıklamada, Kurum'un dün akşam TRT Haber canlı yayını sırasında, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edileceğini duyurduğu anımsatıldı. Kurum'un sözleri şöyle aktarıldı: "Vatandaşımızın herhangi bir tereddüdü yok çünkü bu irade 1 milyon 740 bin konutu vermiş, teslim etmiş, vatandaşımız huzur içerisinde, güven içerisinde oturuyor. Deprem bölgesinde TOKİ'de oturan vatandaşımızın hamdolsun burnu bile kanamadı. Yani 2 büyük deprem yaşadık. TOKİ binalarında yaşayan vatandaşımızın kılına bile zarar gelmedi. Dolayısıyla bu sağlamlıkla, bu güvenle inşa sürecini yürütüyor olacağız."

Videoda öne çıkan teknik önlemler

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yayımladığı videoda da "TOKİ konutlarımızın sağlamlığının sırrını biliyor musunuz?" diye sordu. Videoda TOKİ'nin tüm konut projelerinde deprem yönetmeliğine uygun hareket ettiği ve zemin etüt raporları ışığında gerekli görülen durumlarda fore kazık sistemiyle zemin iyileştirme ve güçlendirme uyguladığı vurgulandı.

Görüntülerde ayrıca radye temel sisteminin kullanıldığı; böylece deprem anında binadan gelen yükün zemine eşit dağılarak hasar riskinin en aza indirildiği belirtildi. Paylaşımda, tünel kalıp sistemiyle perde beton bloklar kullanılarak taşıyıcı sistemin daha hızlı ve sağlam şekilde inşa edildiği ifade edildi.

Videoda perde beton taşıyıcıların deprem anında yapının devrilmesini ve çökmesini engelleyen bir "omurga" görevi gördüğü; içlerindeki demir donatıların ise yapıya esneklik sağlayan bir "kas sistemi" gibi işlevi olduğu anlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) inşa ettiği konutların sağlamlığına ilişkin video paylaştı. 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama yapan Kurum'un, burada TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkati çektiği anımsatıldı.

