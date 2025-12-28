DOLAR
Bakan Memişoğlu: Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Mobil Uygulamalarla Etkin Çözümler

Bakan Memişoğlu, yerli ve milli teknolojilerle sağlıkta dijital dönüşümü hızlandırdıklarını; e-Nabız yenilenmesi, mobil uygulamalar ve dijital organ bağışını anlattı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:44
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli ve milli teknolojilerle sağlıkta dijital dönüşümü güçlendirdiklerini ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini hızlandıran mobil uygulamalarla etkin ve güvenli çözümler sunduklarını duyurdu.

Bakan Memişoğlu'nun açıklaması

"Sağlıkta dijital dönüşümü yerli ve milli teknolojilerimizle güçlendiriyor; vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini hızlandıran mobil sağlık uygulamalarımızla, etkin ve güvenli çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda 2025 yılında, 79 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet veren e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi’ni kullanıcı dostu bir ara yüzle yeniledik. Dijital Organ Bağışı düzenlememizi hayata geçirerek, son 2 ayda 45 binden fazla vatandaşımızı e-Devlet ve e-Nabız üzerinden güvenli dijital bağış sürecine dahil ettik. Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması ile gebelikten doğuma, lohusalık ve bebek bakımına kadar tüm süreçlerde on binlerce anne ve aileye rehberlik ediyoruz. NeyimVar? Uygulaması ile 5,9 milyon vatandaşımızın klinik bulgularına göre ihtiyaçlarına uygun branşa hızlı ve doğru şekilde yönlendirilmesini sağladık. ESİM Mobil Uygulaması üzerinden son bir yılda 109 binin üzerinde işitme engelli vatandaşımıza erişilebilir sağlık hizmeti sağladık. Sağlıkta dijital dönüşüm hamlelerimizle, Türkiye Yüzyılı’nda geleceğin sağlık teknolojilerini insanı merkeze alan, sürdürülebilir ve tam bağımsız bir yapıda kararlılıkla inşa etmeye devam ediyoruz."

Öne çıkan veriler: 2025 yenilenmiş e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi (79 milyonu aşkın kullanıcı), 45 binden fazla dijital organ bağışı, 5,9 milyon NeyimVar? yönlendirmesi ve 109 binin üzerinde ESİM erişimi.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

