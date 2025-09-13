Bakan Memişoğlu, Samsun'daki Cenaze Törenine Katıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun'da nehre düşen otomobilde ölen Gülşah Kıyak ve oğlu Poyraz'ın cenaze törenine katıldı, taziyelerde bulundu ve esnafı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:48
Bafra - Kızılırmak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun'da nehre düşen otomobilde hayatını kaybeden Gülşah Kıyak (34) ile 1 yaşındaki oğlu Poyraz'ın cenaze törenine katıldı.

Tören, Bafra'daki Büyük Cami'de öğle vakti düzenlendi. Memişoğlu, merhumeye ve oğluna Allah'tan rahmet dileyerek, ailenin acısını paylaştı.

Cenaze töreninde, kaybın bir başka yakınını teselli eden Memişoğlu, merhumenin eşi olan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli psikiyatri doktoru Serdar Kıyak'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Aynı camide düzenlenen diğer törene de katılan Memişoğlu, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ'ın babası Yaşar Özdağ'ın cenazesine de iştirak ederek Özdağ'a taziyelerini iletti.

Programın ardından esnaf ziyaretinde bulunan Memişoğlu, bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti; sigara içen vatandaşlara bırakmaları yönünde tavsiyede bulundu. Bazı vatandaşlar, Bakan'a sigarayı bırakacaklarına dair söz verdi.

Daha sonra basına kapalı olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na iştirak etti.

Memişoğlu'na programlarında; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ve İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras eşlik etti.

