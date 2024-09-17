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Bakan Murat Kurum, Mansur Yavaş ile Ankara'nın Geleceğini Görüştü

Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile çevre ve şehircilik meselelerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 16:18
Bakan Murat Kurum, Mansur Yavaş ile Ankara'nın Geleceğini Görüştü

Bakan Murat Kurum'dan Mansur Yavaş'a Ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşme, Yavaş'ın talebi üzerine bakanlık bünyesinde yapıldı.

Görüşmenin Detayları

Bakanlık tarafından yayımlanan resmi açıklamada, görüşmenin amacı olarak Ankara'nın çevre ve şehircilik meselelerinin gündeme alınması belirtildi. Kurum, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı bakanlığımızda kabul ettik. Ankara'nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek."

İstişare Sürecinin Önemi

Bu görüşme, yerel yönetimlerin çevre sorunları ve şehir planlaması konusundaki taleplerinin daha dikkatle ele alınacağını gösterirken, yerel yöneticilerle olan istişarelerin de devam edeceği vurgulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Ankara Büyükşehir Belediye...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı (solda) Bakanlıkta kabul etti.

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