DOLAR
34,64 -0,22%
EURO
36,41 -0,23%
ALTIN
2.925,94 -0,25%
BITCOIN
3.232.974,42 1,43%

Bakan Osman Aşkın Bak, Gençler Bakanlığı Programında Gençlerle Buluştu

Bakan Bak, gençlere yönelik mesajlar vererek toplumda aktif rol almalarını teşvik etti ve milli atıcıların başarılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:35
Bakan Osman Aşkın Bak, Gençler Bakanlığı Programında Gençlerle Buluştu

Bakan Osman Aşkın Bak, 'Gençler Bakanlığı' Programında Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın konuk olduğu 'Gençler Bakanlığında' programına katıldı. Bakan Bak, 'Türkiye Yüzyılı'ndaki en büyük gücümüz gençliğimiz. Gençlerin gücü bizim için çok önemli.' sözleriyle gençlerin önemine dikkat çekti.

Gençler için Fırsatlar

Miller gençlik merkezlerinin sayısını artırdığını belirten Bakan Bak, 'Gençlerimizi merkezlerimizdeki kültürel ve teknolojik faaliyetlere katılmaya davet ediyorum.' dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığının insan kaynakları ofisi bünyesindeki projelere dikkat çekerek, gençlerin kariyer planlamasında önemli fırsatlar sunduğunun altını çizdi.

Gönüllülük ve Eğitim Vurgusu

Bakan Bak, gençlere gönüllülük faaliyetlerinin önemini aktararak, 'Gençlerin toplumdaki vicdanı, gönüllük işlerini özümsemesi gerekiyor.' ifadelerini kullandı. Eğitimde araştırmacı olmanın ve yeni diller öğrenmenin gerekliliğini vurgulayan Bak, gençlerin aktif bir şekilde toplumsal faaliyetlere katılmalarını istedi.

Milli Atıcılarla Sohbet

Programda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gençlerin sorularını yanıtlayarak deneyimlerini paylaştılar. Şevval İlayda Tarhan, idolü olmadığını belirterek, 'En büyük rakibim hep kendim oldu.' dedi. Dikeç ise, 'Bu madalya bana daha fazla sorumluluk getirdi. Hedeflerinizi büyük tutun, çok çalışın.' şeklinde konuştu.

Gençlerle Atış Deneyimi

Söyleşinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile milli atıcılar, gençlerle birlikte lazer silahıyla atış yaptı. Bakan Bak, Dikeç ve Tarhan, "Yusuf Dikeç pozu" vermeyi de ihmal etmediler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belçika'da Öğretmenler Greve Gitti: Eğitimde Kriz Büyüyor
2
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Eğitimde Yeni Dönem
3
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Erzurum'da Önemli Açıklamalar: 300 Bin Öğretmene Unvan!
4
Van'da Okul Kömürleri İçin Operasyon: 23 Şüpheli ve 82 Ton Kömür Ele Geçirildi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Din Şurası'nda Batı Medeniyetine Dikkat Çekti
6
Ümraniye'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı
7
Siirt'te Yaban Hayvanları İçin Doğaya 350 Kilogram Yem Bırakıldı

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor