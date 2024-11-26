Bakan Osman Aşkın Bak, 'Gençler Bakanlığı' Programında Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın konuk olduğu 'Gençler Bakanlığında' programına katıldı. Bakan Bak, 'Türkiye Yüzyılı'ndaki en büyük gücümüz gençliğimiz. Gençlerin gücü bizim için çok önemli.' sözleriyle gençlerin önemine dikkat çekti.

Gençler için Fırsatlar

Miller gençlik merkezlerinin sayısını artırdığını belirten Bakan Bak, 'Gençlerimizi merkezlerimizdeki kültürel ve teknolojik faaliyetlere katılmaya davet ediyorum.' dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığının insan kaynakları ofisi bünyesindeki projelere dikkat çekerek, gençlerin kariyer planlamasında önemli fırsatlar sunduğunun altını çizdi.

Gönüllülük ve Eğitim Vurgusu

Bakan Bak, gençlere gönüllülük faaliyetlerinin önemini aktararak, 'Gençlerin toplumdaki vicdanı, gönüllük işlerini özümsemesi gerekiyor.' ifadelerini kullandı. Eğitimde araştırmacı olmanın ve yeni diller öğrenmenin gerekliliğini vurgulayan Bak, gençlerin aktif bir şekilde toplumsal faaliyetlere katılmalarını istedi.

Milli Atıcılarla Sohbet

Programda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gençlerin sorularını yanıtlayarak deneyimlerini paylaştılar. Şevval İlayda Tarhan, idolü olmadığını belirterek, 'En büyük rakibim hep kendim oldu.' dedi. Dikeç ise, 'Bu madalya bana daha fazla sorumluluk getirdi. Hedeflerinizi büyük tutun, çok çalışın.' şeklinde konuştu.

Gençlerle Atış Deneyimi

Söyleşinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile milli atıcılar, gençlerle birlikte lazer silahıyla atış yaptı. Bakan Bak, Dikeç ve Tarhan, "Yusuf Dikeç pozu" vermeyi de ihmal etmediler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.