DOLAR
34,69 -0,23%
EURO
36,65 -0,06%
ALTIN
2.970,1 -1,21%
BITCOIN
3.350.290,93 -1,82%

Bakan Şimşek: Büyümede Dezenflasyon Süreci Etkili

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin büyüme rakamlarını değerlendirerek, ekonomik aktivitenin önümüzdeki yıl artacağı öngörüsünde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:24
Bakan Şimşek: Büyümede Dezenflasyon Süreci Etkili

Bakan Şimşek, Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinde büyümenin ılımlı ve dengeli seyrettiğini belirtti. Şimşek, "Enflasyondaki düşüşle birlikte artan öngörülebilirlik, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, küresel ticaretteki iyileşme ve destekleyici küresel finansal koşullar sayesinde gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını öngörüyoruz," dedi.

Bu açıklamalar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024'ün üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının ardından geldi. Şimşek, Türkiye ekonomisinin bu çeyrekte yıllık %2,1 büyüdüğünü ve ilk üç çeyrekteki büyümenin yıllık %3,2 olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Milli Gelir ve İstihdamda Sağlanan İyileşmeler

Şimşek, milli gelirin yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, "Milli gelirimizin yaklaşık 4'te 3'ünü oluşturan sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor. Sürdürülebilir yüksek büyüme için gerekli olan yeniden dengelenme, programımız sayesinde sağlandı. İlk üç çeyrekte iç talep büyümeye 1,3 puan, net dış talep ise 1,9 puan katkı verdi," şeklinde konuştu.

İş gücü piyasasındaki görünümün dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerinin sınırlı olduğunu gösterdiğini belirten Şimşek, mevsimsel düzeltilmiş istihdamın bu çeyrekte yıllık 1 milyon kişi arttığını ve işsizlik oranının 0,5 puan gerileyerek %8,7'ye düştüğünü hatırlattı.

Toplumsal Refahı Gözeteceğiz

Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarla önemli kazanımlar sağladıklarını vurgulayan Şimşek, haziranda başlayan dezenflasyon sürecinde yıllık enflasyonun 26,9 puan azaldığını kaydetti. Ayrıca, yıllıklandırılmış cari açığın milli gelire oranının, üçüncü çeyrekte 2023 yılına göre 3,6 puan düşerek %0,8'e gerilediğini bildirdi.

Türk lirasına artan güven ve dış kaynak girişinin önemli ölçüde rezerv birikimi sağladığını belirten Şimşek, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notunu bu yıl iki kademe yükselttiğini de hatırlattı.

Şimşek, büyümenin dengeli seyrettiğini ifade ederek, "Toplumun tüm kesimlerinin refahını gözeterek sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 İçin İlk Toplantısını Yapıyor
2
Yenidoğan Çetesi Sanıklarının Mal Varlıklarına Tedbir Kararı
3
Halep'te Üniversite Yurduna Saldırı: 4 Öğrenci Hayatını Kaybetti
4
2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısını 10 Aralık'ta Yapacak
5
Kamerun'da Tekne Faciası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Almanya İç İstihbaratı: Seçimlerde Manipülasyon Tehdidi
7
Tokat'ta Kar Nedeniyle Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı