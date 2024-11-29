Bakan Şimşek: Büyümede Dezenflasyon Süreci Etkili

Bakan Şimşek, Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinde büyümenin ılımlı ve dengeli seyrettiğini belirtti. Şimşek, "Enflasyondaki düşüşle birlikte artan öngörülebilirlik, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, küresel ticaretteki iyileşme ve destekleyici küresel finansal koşullar sayesinde gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını öngörüyoruz," dedi.

Bu açıklamalar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024'ün üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının ardından geldi. Şimşek, Türkiye ekonomisinin bu çeyrekte yıllık %2,1 büyüdüğünü ve ilk üç çeyrekteki büyümenin yıllık %3,2 olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Milli Gelir ve İstihdamda Sağlanan İyileşmeler

Şimşek, milli gelirin yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, "Milli gelirimizin yaklaşık 4'te 3'ünü oluşturan sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor. Sürdürülebilir yüksek büyüme için gerekli olan yeniden dengelenme, programımız sayesinde sağlandı. İlk üç çeyrekte iç talep büyümeye 1,3 puan, net dış talep ise 1,9 puan katkı verdi," şeklinde konuştu.

İş gücü piyasasındaki görünümün dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerinin sınırlı olduğunu gösterdiğini belirten Şimşek, mevsimsel düzeltilmiş istihdamın bu çeyrekte yıllık 1 milyon kişi arttığını ve işsizlik oranının 0,5 puan gerileyerek %8,7'ye düştüğünü hatırlattı.

Toplumsal Refahı Gözeteceğiz

Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarla önemli kazanımlar sağladıklarını vurgulayan Şimşek, haziranda başlayan dezenflasyon sürecinde yıllık enflasyonun 26,9 puan azaldığını kaydetti. Ayrıca, yıllıklandırılmış cari açığın milli gelire oranının, üçüncü çeyrekte 2023 yılına göre 3,6 puan düşerek %0,8'e gerilediğini bildirdi.

Türk lirasına artan güven ve dış kaynak girişinin önemli ölçüde rezerv birikimi sağladığını belirten Şimşek, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notunu bu yıl iki kademe yükselttiğini de hatırlattı.

Şimşek, büyümenin dengeli seyrettiğini ifade ederek, "Toplumun tüm kesimlerinin refahını gözeterek sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.