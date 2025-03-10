Bakan Şimşek: Sanayi Üretiminde Pozitif Gelişmeler Devam Ediyor

Bakan Şimşek'ten Sanayi Üretimi Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Ocak ayına ait sanayi üretim endeksi verilerini inceleyen Şimşek, yıllık bazda sanayi üretimine pozitif katkı sağlayan sektör sayısının arttığına dikkat çekti.

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sanayi sektörüyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sanayi üretiminde yıllık artışın sürdüğüne dikkati çekiyorum. 2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı. Ancak bu durum, yıllık artışı engelleyemedi."

Bakan, sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkıda bulunan sektör sayısının arttığına vurgu yaparak, “Aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.