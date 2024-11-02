Bakan Şimşek'ten S&P Değerlendirmesi: Türkiye Tek Ülke

Bakan Şimşek'in S&P Yorumları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi. Şimşek, bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülke olduklarını belirtti.

Olumlu Gelişmelere İşaret Ediyor

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Kredi Notunun Artışını Anlattı

S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükselttiğini hatırlatan Şimşek, bu artışın arkasında ekonomideki dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacındaki düşüş, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon sürecinin etkili olduğunu vurguladı.

Ülke Risk Priminde Düşüş

Şimşek, Türkiye'nin olumlu gelişmeleri sayesinde ülke risk priminin düştüğünü ve dış borçlanma maliyetlerinde önemli bir iyileşme sağlandığını aktardı. Bu gelişmelerin Türkiye için daha fazla fırsat yaratacağını belirtti.