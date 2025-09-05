DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,25 -0,26%
ALTIN
4.707,43 -0,36%
BITCOIN
4.634.801,17 -1,81%

Bakan Tekin Açıkladı: İstanbul'da Pazartesi Okullarda Eğitim 10.00-15.00

Bakan Tekin, İstanbul'da okullarda pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 12:02
Bakan Tekin Açıkladı: İstanbul'da Pazartesi Okullarda Eğitim 10.00-15.00

Bakan Tekin Açıkladı: İstanbul'da Pazartesi Okullarda Eğitim 10.00-15.00

Resmî duyuru

Bakan Tekin, İstanbul'da okullarda pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verileceğini açıkladı.

Yapılan açıklama resmî kaynaklarca duyuruldu.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
2
Düzce'de Yığılca Yangını: Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi
3
Çorum'da 'change' Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı
4
Bakan Tekin Açıkladı: İstanbul'da Pazartesi Okullarda Eğitim 10.00-15.00
5
ABD'den Orta Amerika vatandaşlarına vize kısıtlaması: ÇKP ile işbirliği yapanlar hedefte
6
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo 365 Gram Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı
7
Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: Malta Bayraklı 'ELİNA B' Kurtarıldı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı