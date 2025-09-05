Bakan Tekin Açıkladı: İstanbul'da Pazartesi Okullarda Eğitim 10.00-15.00
Resmî duyuru
Bakan Tekin, İstanbul'da okullarda pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verileceğini açıkladı.
Yapılan açıklama resmî kaynaklarca duyuruldu.
