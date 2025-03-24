Bakan Tekin, Eğitimcilerle İftarda Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimcilerle iftarda bir araya gelerek ramazan ruhunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 21:22
Bakan Tekin, Eğitimcilerle İftarda Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Eğitim Ailesi ile İftar Programı'na katıldı. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iştirak etti.

Konuşmasına ramazan ayının huzurunu ve bereketini paylaşmanın mutluluğuyla başlayan Tekin, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarda farklı bir ramazan geçirdiklerini ifade etti. 2024-2025 eğitim öğretim yılına yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocukların ramazan atmosferini hissetmelerinin ve yaşamalarının arzulandığını vurguladı.

Bu kapsamda okullarda toplumsal ve bireysel etik değerlerin öncelendiğini belirten Tekin, iyilik, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi değerlerin çocuklar tarafından deneyimlenmesi gerektiğini ifade etti. Tekin, şu şekilde devam etti:

“Bu ilkeler çerçevesinde çocuklarımız, okullarını ramazan etkinlikleri ile süsledi. Okullarında iyilik defterleri oluşturdular. İftar organizasyonları yaptılar. Dayanışma ve yardımlaşma paketleri hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar. Hasılı, milli şuurumuzu besleyecek yüz binlerce etkinlik yaptılar. Tamamen politik ve ideolojik ön yargılardan hareketle eleştiri yapanlara inat, bizi millet olarak bir arada tutan temel değerlerimizi heyecanla ve büyük bir mutlulukla paylaştılar.”

Bakan Tekin, maarif ailesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himaye ve destekleri ile milli birlik ve beraberlik duygularıyla donanmış bir gençlik yetiştirme kararlılığıyla çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Ayrıca iftar programının gerçekleştirilmesinden dolayı Erdoğan'a teşekkür ederken, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nın mutlulukla, sağlıkla ve huzurla geçmesini diledi.

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