Bakan Tekin: Okul Kıyafeti 4 Yıl Boyunca Değişmeyecek

Kıyafet düzenlemesinin hedefi öğrenci ve veli istikrarı

Bakan Tekin, yapılan düzenlemeyle kademelerin 4 yıl olarak belirlendiğini ve bu sayede kıyafet değişikliğinin önüne geçileceğini açıkladı.

"Bizim kademelerimiz 4 yıl. 4 yıl boyunca kıyafet değişmesin, velinin çocuğu 4 yıl boyunca o kıyafetle okulda devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık."

Bakanın ifadeleri, düzenlemenin amacını net biçimde ortaya koyuyor: velilerin çocukları için kıyafet konusunda dört yıllık istikrar sağlamak.

Uygulamaya ilişkin ayrıntılar ve yürütme esaslarına dair bilgi ise resmi açıklamalarda yer alacak.