DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,25 -0,26%
ALTIN
4.708,96 -0,39%
BITCOIN
4.632.892,4 -1,77%

Bakan Tekin: Özel Okullar Kayıt Döneminin Enflasyonunu Baz Alacak

Bakan Tekin, özel okulların aralık ayı enflasyonu yerine kayıt yaptıkları dönemin enflasyonunu baz alacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:37
Bakan Tekin: Özel Okullar Kayıt Döneminin Enflasyonunu Baz Alacak

Bakan Tekin: Özel Okullar Kayıt Döneminin Enflasyonunu Baz Alacak

Tekin'den ücret artışlarına ilişkin açıklama

Bakan Tekin, özel okul ücretlerinin belirlenmesinde esas alınacak enflasyon ölçütünde değişiklik yapıldığını duyurdu.

Bakan Tekin: "Özel okullar, bir önceki yılın enflasyon rakamlarını baz alıyorlar. Artık aralık ayının enflasyonunu değil, kayıt yaptıkları dönemin enflasyonunu alacaklar."

Açıklama, özel okul ücretlerinde uygulanan enflasyon bazının artık kayıt dönemi dikkate alınarak belirleneceğine işaret ediyor.

Önemli: Tekin'in vurguladığı bu düzenleme, özel okul ücretlerindeki hesaplama yönteminde önceki uygulamadan farklı bir yaklaşım getiriyor; artık önceki yılın aralık ayı enflasyonu değil, kayıt yaptıkları dönemin enflasyonu esas alınacak.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
2
Düzce'de Yığılca Yangını: Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi
3
Çorum'da 'change' Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı
4
Bakan Tekin Açıkladı: İstanbul'da Pazartesi Okullarda Eğitim 10.00-15.00
5
ABD'den Orta Amerika vatandaşlarına vize kısıtlaması: ÇKP ile işbirliği yapanlar hedefte
6
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilo 365 Gram Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı
7
Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: Malta Bayraklı 'ELİNA B' Kurtarıldı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı