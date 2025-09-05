Bakan Tekin: Özel Okullar Kayıt Döneminin Enflasyonunu Baz Alacak

Tekin'den ücret artışlarına ilişkin açıklama

Bakan Tekin, özel okul ücretlerinin belirlenmesinde esas alınacak enflasyon ölçütünde değişiklik yapıldığını duyurdu.

Bakan Tekin: "Özel okullar, bir önceki yılın enflasyon rakamlarını baz alıyorlar. Artık aralık ayının enflasyonunu değil, kayıt yaptıkları dönemin enflasyonunu alacaklar."

Açıklama, özel okul ücretlerinde uygulanan enflasyon bazının artık kayıt dönemi dikkate alınarak belirleneceğine işaret ediyor.

Önemli: Tekin'in vurguladığı bu düzenleme, özel okul ücretlerindeki hesaplama yönteminde önceki uygulamadan farklı bir yaklaşım getiriyor; artık önceki yılın aralık ayı enflasyonu değil, kayıt yaptıkları dönemin enflasyonu esas alınacak.