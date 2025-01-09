Bakan Tekin, Pakistan'daki Türkiye Maarif Vakfı Okulunu Ziyaret Etti

Bakan Tekin'den Türkiye Maarif Vakfı'na Ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan okulunu ziyaret etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere Pakistan'a giden Tekin, ziyareti sırasında okulun kampüsünü gezdi.

Çiçeklerle karşılanan Tekin, burada öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen projeler hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Öğretmenlerle İstişareler

Ardından konferans salonunda öğretmenlerle buluşan Tekin, Türkiye'de Pakistan'dan söz edildiğinde herkesin yüzünde bir tebessüm oluştuğunu belirtti. Bu sempatinin birçok sebebinin bulunduğunu vurgulayan Tekin, İslam kardeşliğinin bunlardan biri olduğunu ifade etti.

“Kurtuluş Savaşı sırasında Pakistan'da kardeşlerimizin desteği her zaman anlatılır. Muhammed İkbal ise bu kardeşliği pekiştiren önemli bir isimdir. İkbal, yalnızca bir şair değil, emperyalizme karşı direnişi sembolize eden bir aktivist ve düşünürdür,” diyen Tekin, İkbal'in manevi mirasının Türkiye'deki entelektüeller üzerinde derin etkileri olduğunu sözlerine ekledi.

Dostluk ve Eğitim Vurgusu

Bakan Tekin, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının gücünü ise Ankara'nın en önemli caddelerinden birine Cinnah adının verilmesiyle örneklendirdi. Ayrıca, gittiği her ülkede Türkiye Maarif Vakfı okullarını ziyaret ettiğini belirtti.

“Türkiye Maarif Vakfı kurarken, evrensel geçerliliğe sahip ve İslam dünyasının değerlerini ön planda tutan bir diploma programı oluşturmak istedik,” diyen Tekin, eğitimin günümüzde önemli bir argüman haline geldiğine dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vakfı daha ileri taşımak üzere gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Pakistan'a Selam ve Ziyaretler

Ziyaretinde Türkiye'nin zor günlerinde yanında yer alan Pakistan devletine ve halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten Tekin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca, Badşahi Camii'ni ziyaret ederek Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in mezarını ziyaret etti ve dua etti.

Bakan Tekin'e ziyaretleri sırasında Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Irfan Neziroğlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve Pakistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfının Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan okulunu ziyaret etti. Çiçeklerle karşılanan Tekin, yürütülen projeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfının Pakistan'ın Lahor kentinde bulunan okulunu ziyaret etti. Çiçeklerle karşılanan Tekin, yürütülen projeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.