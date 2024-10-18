Bakan Tekin, Siirt'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Siirt'te Temaslarda Bulundu

Yusuf Tekin, Siirt'teki ziyaretleri kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye'deki eğitim sisteminin son 22 yılda kaydettiği gelişmelere değindi. Tekin, "Eğitim öğretim anlamında okullaşma ve öğrenci istatistikleri açısından devrim niteliğinde adımlar atıldı," ifadelerini kullandı.

Siirt Valiliği Ziyareti

Bakan Tekin, ilk olarak Siirt Valiliğini ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Valilikte Vali Kemal Kızılkaya ile bir araya gelen Tekin, kentteki eğitim çalışmaları hakkında brifing aldı.

İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Valilikte düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katılan Bakan Tekin, Türkiye'deki illeri dolaşarak eğitim sorunlarını yerinde çözmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Trabzon ve Erzurum'da bulunduktan sonra kara yoluyla Siirt'e ulaştıklarını açıkladı.

Okul Ziyaretleri ve Öğretmenlerle Sohbet

Gün boyunca çeşitli okulları ziyaret eden Tekin, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerle bir araya gelerek, eğitim sürecine dair görüş alışverişinde bulundu. Özellikle Muş’ta yer alan Mercimekkale İlk ve Ortaokulu gibi okulları ziyaret etti.

Şehit Öğretmeni Unutmadı

Bakan Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın çalıştığı okulun da ziyaret edildiğini aktardı.

Teşekkür ve Gelecek Talepleri

Eğitim alanındaki katkılarından dolayı Siirt'in yöneticilerine teşekkür eden Tekin, "Eğitim sistemimizde kaydedilen gelişmelere baktığımızda; 2002-2003 yılındaki derslik başına düşen öğrenci sayısı ile 2024-2025 yılı verileri arasında dikkate değer bir fark var," dedi.

Bayrak Töreni ve Parti Ziyaretleri

Vali Kızılkaya’nın Türk bayrağı işlemeli Siirt tiftiğini takdim etmesinin ardından, Tekin Sancaklar Ortaokulu'nda bayrak törenine katıldı, öğretmenlerle sohbet etti. Ayrıca, AK Parti Siirt İl BaşkanlığıMervan Gül ve AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), temaslarda bulunmak için geldiği Siirt'te Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Vali Kemal Kızılkaya (sağda) hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), temaslarda bulunmak için geldiği Siirt'te Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Vali Kemal Kızılkaya (sağda) hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), temaslarda bulunmak için geldiği Siirt'te Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Vali Kemal Kızılkaya (sağda) hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), temaslarda bulunmak için geldiği Siirt'te Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Vali Kemal Kızılkaya (sağda) hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), temaslarda bulunmak için geldiği Siirt'te Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Vali Kemal Kızılkaya (sağda) hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), temaslarda bulunmak için geldiği Siirt'te Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Vali Kemal Kızılkaya (sağda) hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), temaslarda bulunmak için geldiği Siirt'te Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Vali Kemal Kızılkaya (sağda) hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), temaslarda bulunmak için geldiği Siirt'te Valiliği ziyaret etti. Ziyarette, Vali Kemal Kızılkaya (sağda) hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), temaslarda bulunmak için geldiği Siirt'te AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ziyarette, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül (solda) ve AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan (sağda) da hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), temaslarda bulunmak için geldiği Siirt'te AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ziyarette, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül (solda) ve AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan (sağda) da hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), temaslarda bulunmak için geldiği Siirt'te AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ziyarette, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül (solda) ve AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan (sağda) da hazır bulundu.