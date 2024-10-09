Bakan Tekin Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde Küresel Sömürü Düzeni Üzerine Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Küresel Sömürü Düzenine Eleştiriler

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’nin zengin medeniyet geçmişinden aldığı güçle küresel sömürü düzenine karşı mücadele ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin Dayanışma Mesajı

Konuşmasında, Bosna Hersek'in çeşitli bölgelerinde yaşanan sel felaketleri nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Tekin, Türkiye'nin bölgeye her türlü yardımda bulunacağını ifade etti. Ayrıca, üniversitenin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Adalet ve İnsan Hakları Üzerine Düşünceler

Adaletin insanlar arası ilişkilerin temel belirleyicisi olduğunu savunan Tekin, adaletin insan onurunu tesis etme noktasında önemine vurgu yaptı. Tekin, "Adalet, hak ve sorumluluklar arasındaki dengeyi oluşturur" şeklinde konuştu.

Küresel Sömürü Düzeni Eleştirisi

Bakan Tekin, Dünya Barışını ve Güvenliğini Sağlayacak Yapılar'nın Yetersizliğini eleştirerek, "BM gibi kurumlar, güçlü ülkelerin çıkarları doğrultusunda çalışmaktadır" dedi. Türkiye’nin, adil ve özgür bir dünya hedefiyle adımlar attığını belirtti.

Balkanlar için Ortak Gelecek Vurgusu

Yeni nesillere örnek teşkil edecek bir gelecek inşa etme misyonunu üstlendiklerini belirten Tekin, "Balkanlar ve Bosna Hersek ile daha güçlü bağlar kurarak yeni bir geleceğe doğru birlikte ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından başarılı olan öğrencilere sertifikalarını veren Tekin, üniversitenin yeni akademik yılının hayırlı olmasını diledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.