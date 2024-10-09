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Bakan Uraloğlu'ndan Discord Açıklaması: Toplumu Koruma Üzerine

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Discord'a erişim engelini ve sosyal medya denetimleri hakkında bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:08
Bakan Uraloğlu'ndan Discord Açıklaması: Toplumu Koruma Üzerine

Bakan Uraloğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Discord'a erişim engeliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, toplumu koruma amaçlı her türlü adımı atacaklarını vurguladı.

Discord'a Erişim Engeli ve Sebepleri

Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaşanan akran zorbalığı iddiaları üzerine alınacak tedbirlerle ilgili soruları yanıtlayarak, "Discord kapatıldı ya da erişime engel konuldu. Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararla bu gece bir müdahale gerçekleştirdik" dedi.

Güvenlik ve Denetim Sorunları

Bakan Uraloğlu, güvenlik birimlerinin kapalı sistemler üzerinde denetim yapamadığını belirterek, "Burada toplumu bilgilendirmek ve bu tür platformlarda ne olduğunu bilmek bizim için önemli. Discord kendisine ait tüm verilerini güvensizlik sebebiyle paylaşmayı reddetti" şeklinde konuştu.

Toplumun Beklentileri ve Gelecekteki Adımlar

Bakan, kapatmaların devam edip etmeyeceği konusunda ise, "Toplumu koruma amacıyla her türlü adımı atacağımızı belirtmem lazım. Ben net olarak herhangi bir isim vermeyeceğim ancak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya platformlarının düzenlenebilirliği ve mevcut sistemin işleyişi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca BTK'nın iletişim kanallarını kullanarak vatandaşların taleplerine karşılık verdiğini belirtti.

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