Bakan Uraloğlu'ndan Şehit Ailesine Taziye Ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye programı sırasında Bakan Uraloğlu, şehidin yaşadığı köy olan Karaşeyh'de aileyle bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, ailenin Osmanlı döneminden bu yana gazilere sahip olduğunu ifade ederek, “Şehidimiz, vatanı için gözünü kırpmadan savaşarak görevini yaptı ve şehadet mertebesine ulaştı. Onlar, cennetliktir. Şehitlerimiz bizler için büyük bir şefaate sahiptirler.” dedi.

Uraloğlu, aynı gün Mutki ilçesinde de şehitler için düzenlenen törenlere katıldıklarını belirterek, Bitlis'in vatanseverliğine dikkat çekti. “Bitlis her zaman vatanının, devletinin, manevi değerlerinin arkasında olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Nevzat Yeşildemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu dile getirerek, onun her zaman arkasında olduklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, şehidin ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti ve anne Tamcihan Yeşildemir'in elini öperek başsağlığı diledi.

Ziyarette Bakan Uraloğlu'na Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay gibi isimler eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.