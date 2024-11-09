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Bakan Yerlikaya, Balıkesir'de Ruhsatsız Silah Yasası ve Güvenlik Operasyonlarını Değerlendirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah yasası ve güvenlik operasyonları hakkında Balıkesir'de açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:02
Bakan Yerlikaya, Balıkesir'de Ruhsatsız Silah Yasası ve Güvenlik Operasyonlarını Değerlendirdi

Bakan Yerlikaya Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, ruhsatsız silahlarla ilgili yasa tasarısının TBMM Genel Kurulunda ele alınacağını belirterek, "Ruhsatsız silah taşıyanlar için hapis cezası uygulanacak," dedi.

Balıkesir Huzurun Merkezi

Balıkesir'in huzur ve güvenin başkenti olduğunu vurgulayan Yerlikaya, görevlerinin her zaman vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti. Türkiye genelinde 2023 yılıyla kıyaslandığında kişilere karşı işlenen suçlarda %3,6, Balıkesir'de ise %6,1 oranında azalma yaşandığını aktardı.

Hırsızlık Oranlarında Düşüş

Yerlikaya, aynı dönemde hırsızlık olaylarının %48 oranında düştüğünü ve mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranının %81,3'e yükseldiğini duyurdu.

Göçmen Kaçakçılığına Sıkı Takip

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri üzerinde yoğunlaştıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, Balıkesir'de 2023 yılının ilk 10 ayında düzenlenen 96 operasyonda 67 kişinin tutuklandığını belirtti. Ülke genelinde ise bu kabine döneminde tutuklanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin sayısının 6 bini geçtiğini vurguladı.

Mobil Göç Noktaları ve Yaka Kameraları

Mobil göç uygulamalarının etkinliğine dikkat çeken Yerlikaya, ilk 4 ayda parmak izi ve kimlik kontrolü yapılan yabancıların %74'ünün düzensiz göçmen olduğunu, son 4 ayda bu oranın %2,8'e düştüğünü belirtti. Ayrıca, önümüzdeki yıl Balıkesir'de yaka kameralarının kullanıma sunulacağını da duyurdu.

Altyapı Yatırımları

Yerlikaya, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının 2025 yatırım programına alındığını ve inşası devam eden hükümet konaklarının hizmete gireceğini ekledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından açıklamada bulundu.

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