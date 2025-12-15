Bakan Yerlikaya'dan polislere müjde: 4 gruplu 12/36 çalışma sistemine geçiş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada polislerin çalışma düzenine ilişkin önemli bir takvim açıkladı. Yerlikaya, yeni sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte mesai düzeninde köklü bir değişiklik planlandığını belirtti.

TBMM'de yapılan açıklama

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 faaliyetleri ile 2026 bütçe teklifi görüşmeleri sırasında konuştu. 2025 yılının Mart ayında görev puanı sistemine geçildiğini ifade eden Bakan, atama süreçlerinde yapılan düzenlemelere dikkat çekti. Yerlikaya, "Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği’ndeki bu uygulamayla birlikte atama sistemi hakkaniyet, şeffaf ve kurumsal ihtiyaca uygun hale geldi. Önceden yılda iki kere eş durumu ve mazeret atamaları yapılırken, artık her ay bir mazeret ataması yapmaya başladık. Ayrıca 2026 yani önümüzdeki yıl genel atama döneminde zorunlu ikinci şark tebligatı gönderilmeyecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu’yla ilgili çalışıyoruz. Teşkilatımızın özlemle beklediği bir teşkilat kanunu ile ilgili hazırlıklarımızı yapacağız ve gazi Meclisimizin takdirine arz edeceğiz" dedi.

Çalışma saatleri: 4 gruplu 12/36 sistemine geçiş

Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz.

Yerlikaya, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda yeni çalışma sistemine geçilecek".

Bakan, ayrıca uygulamanın kadro ve personel dağılımına göre şekilleneceğini belirterek, "Mezun olan yeni personelimizin arkadaşlarının yanına, yani meslektaşlarının yanına dağıtılmasından sonra 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk. Ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ücret dengelenmesi ve teşkilat kanunu

Yerlikaya, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu çalışmaları ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü ve bu düzenlemelerin meclisin takdirine sunulacağını belirtti. İç güvenlik hizmeti yürüten Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili bir çalışma yapıldığını da paylaştı: "Onu da zamanı geldiği zaman inşallah hep birlikte göreceğiz."

