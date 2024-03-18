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Bakan Yerlikaya’dan son dakika açıklaması: Trabzonspor – Fenerbahçe maçı sonrası 12 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam oynanan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylar nedeniyle 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan, yakalananlarla ilgili detaylı bilgileri sosyal medyadan paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 11:28
Bakan Yerlikaya’dan son dakika açıklaması: Trabzonspor – Fenerbahçe maçı sonrası 12 gözaltı!

Ülkede ve dünyada gündem olan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olaylar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan soruşturma sonrasında ise 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan şahıslar hakkın da bilgi verildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, gözaltılar ile ilgili detaylı bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Göz altına alınan kişilerden birinin, maç sırasında Fenerbahçe Teknik Direktörü olan İsmail Kartal’a yabancı cisim atan C.K. isimli kişi olduğu belirtildi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 12 gözaltı

Maç sonrası sahaya ilk atlayan kişinin de kimliğinin tespit edildiğini duyuran Yerlikaya, H.Ç. isimli şahsın yakalandığını ifade etti. Öte yandan kavga sırasında korner bayrağı ile futbolculara saldırmak için koşan kişinin E.T. olduğu ve bu ismin de yakalandığı duyuruldu.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 12 gözaltı

Fenerbahçe’nin kalecisini darp eden kişinin ise O.B. olduğu ve yakalandığı bilgisi de paylaşımda yer aldı. Bunlarla birlikte, sahaya giren diğer kişiler olan A.S. ve B.T. isimli kişilerin de yakalandığı ve sosyal medya üzerinden çağrı yapan bazı kişiler hakkında da soruşturma başlatıldığı verilen bilgiler arasında.

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Bakan Yerlikaya’dan son dakika açıklaması: Trabzonspor – Fenerbahçe maçı sonrası 12 gözaltı!

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