Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Yorumda Bulundu

Bakan Yerlikaya’nın TUSAŞ Terör Saldırısına İlişkin Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bilkent Şehir Hastanesi Ziyareti

Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile birlikte, yaralanan vatandaşları ziyaret etmek üzere Bilkent Şehir Hastanesine gitti. Ziyaret sonrası konuşan Yerlikaya, hastanede tedavi gören 7 yaralıdan 4’ü ile görüştüğünü ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Yaralılar ve Tedavi Süreci

Bakan, "Yaralı sayımız 22, 7 yaralımız burada yatıyor. 1 hastamız taburcu oldu, 2'si taburcu olmak üzere. 19 yaralımızın tedavi süreçleri hastanelerde devam ediyor." şeklinde açıklama yaptı.

Yaralıların durumu hakkında detay vermeyi ihmal etmeyen Bakan Yerlikaya, 19 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ifade etti ve bu yaralıların birinin Bilkent, diğerinin ise Etlik Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu söyledi.

Teröristlerin Ele Geçirilmesi

Bakan, TUSAŞ önündeki olayda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğinin bilgisini verdiklerini hatırlatarak, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. "Kimlik çalışmaları, parmak izi ile ilgili tespit süreci devam ediyor. Bu bilgiler netleştiğinde açıklama yapacağız. Büyük ihtimalle bu eylemin PKK tarafından gerçekleştirildiğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Teröre Karşı Kararlılık Vurgusu

Yerlikaya, "Alçak terör örgütlerini lanetliyoruz, terörün insanlık suçu olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde, terörün kökünü kazımak için kararlıyız." diyerek terörle mücadeledeki kararlılıklarını yineledi.

Son olarak, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan, şehitler için rahmet diledi: "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, ruhları şad olsun. Tüm yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."