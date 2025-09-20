Bakanlık TEKNOFEST'te Akıllı Şehir ve Sürdürülebilirlik Projelerini Sergiledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TEKNOFEST'te

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, akıllı şehir teknolojileri ile sürdürülebilir ve çevre dostu projelerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'da tanıttı.

Stantlarda sunulan hizmetler

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan stantlarda bakanlığın çevre, şehircilik ve iklim değişikliği alanlarındaki hizmetleri ziyaretçilere aktarıldı. Ziyaretçilere akıllı şehir teknolojilerinden enerji verimliliğine, afet teknolojilerinden meteoroloji gözlem cihazlarına kadar geniş yelpazede deneyimler sunuluyor.

Deprem tüneli ve afet uygulamaları

Stantlar arasında en fazla ilgi çeken unsur, Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında başlatılan inşa seferberliğinin anlatıldığı deprem tüneli oldu. Depremin ilk anından itibaren yürütülen çalışmaların kronolojik olarak aktarıldığı tünelde, 11 ildeki afet konutlarının inşasına ilişkin detayları gösteren interaktif duvar panoları yer alıyor. Maket binalarla yapılan deprem simülasyonunda, TOKİ konutları gibi güvenli yapıların nasıl sağlam kaldığı uygulamalı olarak gösteriliyor.

Akıllı şehir ve sürdürülebilirlik uygulamaları

Hologram bölümü başta olmak üzere akıllı şehir ve çevre dostu uygulamalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bakanlık ayrıca her yaş grubundan öğrencinin katılabileceği yarışmalar düzenliyor.

Hackathon ve ödül töreni

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Geleceğin Sürdürülebilir Şehirleri' temasıyla düzenlenen Hackathon Yarışması'nın kazananlarına ödüllerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp verdi. Yarışma birincisi ekipten Ahmet Sağluk, sergilenen teknolojilerin çevre için faydalı olacağını vurgularken, ikincilik elde eden Mehmet Emin Toraman TÜİK verileriyle bir yatırım destek sistemi geliştirdiklerini belirterek bakanlığa teşekkür etti.

Diğer stantlar ve bilgilendirme faaliyetleri

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Emlak Katılım Tasarruf Finansman ise 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın alma imkânı sağlayacak sistemle ilgili soruları yanıtlıyor.

Etkinlikte ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün afetlerde hava tahmini sağlayan Mobil Gözlem Tırı, Türkiye Çevre Ajansı tarafından geri kazanım oranını artırmak amacıyla hayata geçirilen DOA Makinesi, çocuklara yönelik Sıfır Atık temalı VR oyunlar, Emlak Konut GYO iştiraki Emlak Konut Asansör'ün milli ve yerli asansör kabini, maketler ve yeni teknolojiler sergileniyor. Tüm stantlar yarına kadar ziyaretçilerini bekliyor.