Bakıner: 10 Yıl İçinde Türkiye Diyabette İlk 10 Ülke Arasına Girecek

Prof. Dr. Okan Sefa Bakıner, 14 Mart Dünya Diyabet Günü kapsamında Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi olarak açıklamalarda bulundu.

Diyabetin artışı ve nedenleri

Prof. Dr. Bakıner, diyabetin görülme sıklığının son 10 yılda yüzde 90’ın üzerinde arttığını belirterek, bugün her 7 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu söyledi. Bakıner, "10 yıl içinde Türkiye diyabetin en yaygın olduğu 10 ülkeden biri olacak" uyarısında bulundu.

Türkiye’nin sıklık açısından Avrupa’da ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Bakıner, artışın başlıca nedenlerini kilo artışı, hareketsizlik, hazır gıdaya yönelim ve düşük proteinli beslenmeler olarak sıraladı. Eğitim eksikliği ve sağlıklı yaşam bilincinin yetersizliğinin tablonun ağırlaşmasına yol açtığını vurguladı.

Tip 1 ve Tip 2 diyabet arasındaki farklar

Prof. Dr. Bakıner, Tip 1 ve Tip 2 diyabetin oluşum mekanizmalarının birbirinden tamamen farklı olduğunu belirterek, "Tip 1 diyabette bağışıklık sistemi pankreasın insülin üreten hücrelerini yok eder. Bu nedenle tek tedavi yöntemi insülin tedavisidir." dedi.

Tip 2 için ise Bakıner, "Tip 2 diyabette pankreas tamamen işlevini yitirmez; bu durumda kilo kontrolü ve insülin etkisini artıran ilaçlar tedavide kullanılır" açıklamasında bulundu.

Tedavi ve araştırmalardaki gelişmeler

Tip 1 diyabetle ilgili olarak yapılan kök hücre ve yapay pankreas çalışmalarının umut verici olduğunu ifade eden Bakıner, "Laboratuvar ortamında insülin üreten hücrelerin geliştirilmesi ve bunların vücuda nakledilmesiyle önemli ilerlemeler kaydedildi. Yakın gelecekte bu yöntemlerin rutin tedaviye girmesi bekleniyor" dedi.

Tip 2 diyabette ise yeni ilaç gruplarının pankreas rezervini desteklediğini, kilo kaybı sağladığını ve kalp-böbrek sağlığını koruduğunu söyleyen Bakıner, ancak bu ilaçların maliyetleri nedeniyle erişiminin sınırlı kaldığını belirtti.

Erken tanı önemi

Bakıner, diyabette erken tanının önemine vurgu yaparak, tedavide gecikmenin damar hasarlarını kalıcı hale getirebileceğini söyledi. Özellikle kalp, beyin ve bacak damarlarında oluşan hasarların geri döndürülemez olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, diyabet hastalarının yarısının tanılarının farkında olmadığını belirtti ve risk grubundaki bireylerin düzenli tarama yaptırması gerektiğini vurguladı.

2025 Dünya Diyabet Günü: "İş Yerinde Diyabet"

Bu yılın Dünya Diyabet Günü temasının "İş Yerinde Diyabet" olduğunu söyleyen Bakıner, diyabetin düzenli yaşam gerektiren bir hastalık olduğunu ve özellikle vardiyalı çalışanlarda yaşam düzeninin zorlaştığını belirtti. "Bu nedenle 'diyabet dostu iş yerleri' oluşturmak büyük önem taşıyor" dedi.

Bakıner, farkındalık çalışmalarının yalnızca hastaları değil, toplumun tüm kesimlerini kapsaması gerektiğini vurgulayarak, "Diyabetli bireylerin sağlıklı ve üretken bir yaşam sürdürebilmesi hem bireysel hem toplumsal sorumluluktur. Kişisel haklara ve hasta haklarına saygı göstermek, gelişmiş toplum olmanın en önemli göstergelerinden biridir. İnsülinin keşfi, diyabet tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bugün, diyabet farkındalığını artırmak ve diyabetli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek için bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

