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Bakırhan'dan Orta Doğu ve Kürt-Türk İlişkileri Üzerine Önemli Açıklamalar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kürt ve Türk ilişkilerinin demokratikleşmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 14:25
Bakırhan'dan Orta Doğu ve Kürt-Türk İlişkileri Üzerine Önemli Açıklamalar

Bakırhan'dan Önemli Mesajlar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) 4. Olağan Genel Kongresi'nde konuşarak tarihsel Kürt ve Türk ilişkilerinin demokratik bir zemine kavuşması gerektiğine dikkat çekti.

Orta Doğu'daki Savaş

Bakırhan, konuşmasında Orta Doğu'da devam eden savaşların ciddiyetine vurgu yaparak, "İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlar ve Gazze'yi işgal etmesi, durumu daha da kötüleştiriyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail'in saldırılarının Lübnan, Suriye ve İran'ı da etkilediğini belirtti.

Demokratik Çözüm Çağrısı

Bakırhan, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmenin önemine değinerek, "Daha demokratik bir Orta Doğu için mücadele edeceğiz," dedi. Bunun yanı sıra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve partinin yöneticilerinin başlattıkları çağrının altında yatan nedenin çözümsüz kalan Kürt sorunu olduğunu savundu.

Türk ve Kürtlerin Birlikteliği

Bakırhan, "Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesi, mevcut kriz ve kaostan çıkışın yoludur," dedi. Bakırhan, Türk ve Kürt halklarının birbirlerine sevgi ve saygı duymalarının gerekliliğini vurgulayarak, tarihsel işbirliklerinin de önemli sonuçlar doğurduğunu belirtti. "Artık tarihsel Kürt ve Türk ilişkilerinin demokratik bir zeminde şekillenmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz," sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol 4), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nda yapılan...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol 4), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nda yapılan Ezilenlerin Sosyalist Partisinin (ESP) 4. Olağan Genel Kongresi'ne katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol 4), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nda yapılan...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sol 4), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nda yapılan Ezilenlerin Sosyalist Partisinin (ESP) 4. Olağan Genel Kongresi'ne katıldı.

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