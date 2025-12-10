DOLAR
42,59 -0,04%
EURO
49,59 -0,06%
ALTIN
5.746,34 0,31%
BITCOIN
3.920.576,73 1,07%

Bakırköy Adliyesi'nde Velayet Kavgası Kamerada

Bakırköy Adliyesi'nde 4 yaşındaki N.Ş.B. için görülen velayet davası sonrası çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı; tehdit iddiaları ve soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:45
Bakırköy Adliyesi'nde Velayet Kavgası Kamerada

Bakırköy Adliyesi'nde Velayet Kavgası Kamerada

Bakırköy Adliyesi Bahçelievler Ek Binası'nda, 4 yaşındaki N.Ş.B. için görülen velayet duruşmasının ardından çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda, taraflar arasında arbede yaşanırken, iddialara göre tehditler savruldu ve polis müdahale etti.

Olayın Ayrıntıları

Olay, 18 Eylül Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Bahçelievler'deki Bakırköy Adliyesi Ek Binası'nda meydana geldi. 5. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından, dava kapsamında söz konusu ailenin üyeleri koridorda karşılaştı ve tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi sonucu taraflar arasında kavga yaşandı. İddiaya göre, Ebubekir Baran (28) ile hayatını kaybeden eşi Sema Nur S.'nin ailesi arasında arbede çıktı; Ebubekir Baran'ın ağabeyi Mehmet Baran (31), karşı tarafın yakınları olduğu belirtilen Ş.S.T. (17) ve S.A. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Görüntüler ve Tehdit İddiası

Kavga anları adliye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine müdahale ettiği anlar görülüyor. Ebubekir Baran, olay sonrası yaptığı açıklamada, karşı tarafın kardeşi Muhammed Can S. (21) tarafından 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' şeklinde tehdit edildiğini öne sürdü.

Baran, iddialarını şu sözlerle aktardı: '2 kişi aileme ve bana saldırdı. Abimi darp ettiler.' Ayrıca saldırganların adliye polisi tarafından gözaltına alındığını, ancak sonrasında serbest bırakıldıklarını belirtti ve şikayette bulunduklarını söyledi.

Baran, tehdit iddiasıyla ilgili olarak da karşı tarafın azmettiricisi olduğunu belirttiği Muhammed Can S.'nin adliye önünde tehditler savurarak oradan uzaklaştığını ifade etti ve zanlıların bir an önce yakalanmasını talep etti.

Olayın Geçmişi

Olayın geçmişine ilişkin haberde, Esenler'de 10 Haziran tarihinde yaşanan olay hatırlatıldı. İddiaya göre, boşanma sürecindeki eşi Sema Nur Sarıboğa Baran (24) evinin önünde 'Kızım aileme emanet, eğer o adama verirseniz ben hakkımı helal etmiyorum' demiş; ardından silahla yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bu olayla ilgili soruşturma başlatılmış, dönemde Ebubekir Baran gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Çiftin 4 yaşındaki çocuğunun anneannede bulunduğu belirtiliyor.

Baran, duruşmada çocukla aynı evde yaşayan küçük dayısının A.S. tarafından 800 paket uyuşturucu, silah ve çelik yeleklerle suçüstü yakalanıp tutuklandığını ve bunun ağır ceza dosyasında yer aldığını belirterek, velayet talebini haklı gerekçelerle savunduğunu söyledi.

Soruşturma: Baran'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın görüntüleri ve taraf beyanları soruşturma sürecinde incelenecek.

BAKIRKÖY ADLİYESİ'NDE VELAYAT KAVGASI KAMERAYA YANSIDI

BAKIRKÖY ADLİYESİ'NDE VELAYAT KAVGASI KAMERAYA YANSIDI

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gülşah Durbay’ın Sağlığı Ciddiyetini Koruyor - Manisa Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım
2
Araban'da KYK Öğrencilerinden Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. Türbesi Ziyareti
3
Başkan Umut Yılmaz Şehitkamil Gençleriyle Buluştu
4
Doç. Dr. İlyas Sarıbaş: "Deprem yönetmeliğimiz iyi, maalesef bu sahaya yansımıyor"
5
Batman Kozluk'ta Köy Okullarına Ücretsiz Tıraş Desteği
6
İzmir Büyükşehir işçileri: Masa kurulmazsa mücadele büyüyecek
7
2025 Necip Fazıl Ödülleri Açıklandı: 8 Dalda 9 İsim Ödül Aldı

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı