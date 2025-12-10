Bakırköy Adliyesi'nde Velayet Kavgası Kamerada

Bakırköy Adliyesi Bahçelievler Ek Binası'nda, 4 yaşındaki N.Ş.B. için görülen velayet duruşmasının ardından çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda, taraflar arasında arbede yaşanırken, iddialara göre tehditler savruldu ve polis müdahale etti.

Olayın Ayrıntıları

Olay, 18 Eylül Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Bahçelievler'deki Bakırköy Adliyesi Ek Binası'nda meydana geldi. 5. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından, dava kapsamında söz konusu ailenin üyeleri koridorda karşılaştı ve tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi sonucu taraflar arasında kavga yaşandı. İddiaya göre, Ebubekir Baran (28) ile hayatını kaybeden eşi Sema Nur S.'nin ailesi arasında arbede çıktı; Ebubekir Baran'ın ağabeyi Mehmet Baran (31), karşı tarafın yakınları olduğu belirtilen Ş.S.T. (17) ve S.A. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Görüntüler ve Tehdit İddiası

Kavga anları adliye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine müdahale ettiği anlar görülüyor. Ebubekir Baran, olay sonrası yaptığı açıklamada, karşı tarafın kardeşi Muhammed Can S. (21) tarafından 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' şeklinde tehdit edildiğini öne sürdü.

Baran, iddialarını şu sözlerle aktardı: '2 kişi aileme ve bana saldırdı. Abimi darp ettiler.' Ayrıca saldırganların adliye polisi tarafından gözaltına alındığını, ancak sonrasında serbest bırakıldıklarını belirtti ve şikayette bulunduklarını söyledi.

Baran, tehdit iddiasıyla ilgili olarak da karşı tarafın azmettiricisi olduğunu belirttiği Muhammed Can S.'nin adliye önünde tehditler savurarak oradan uzaklaştığını ifade etti ve zanlıların bir an önce yakalanmasını talep etti.

Olayın Geçmişi

Olayın geçmişine ilişkin haberde, Esenler'de 10 Haziran tarihinde yaşanan olay hatırlatıldı. İddiaya göre, boşanma sürecindeki eşi Sema Nur Sarıboğa Baran (24) evinin önünde 'Kızım aileme emanet, eğer o adama verirseniz ben hakkımı helal etmiyorum' demiş; ardından silahla yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bu olayla ilgili soruşturma başlatılmış, dönemde Ebubekir Baran gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Çiftin 4 yaşındaki çocuğunun anneannede bulunduğu belirtiliyor.

Baran, duruşmada çocukla aynı evde yaşayan küçük dayısının A.S. tarafından 800 paket uyuşturucu, silah ve çelik yeleklerle suçüstü yakalanıp tutuklandığını ve bunun ağır ceza dosyasında yer aldığını belirterek, velayet talebini haklı gerekçelerle savunduğunu söyledi.

Soruşturma: Baran'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın görüntüleri ve taraf beyanları soruşturma sürecinde incelenecek.

