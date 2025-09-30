Bakırköy'de Harun Can'ın Yargılanması: Ağabeyini Öldürmekle Suçlanıyor, Müebbet İstemi

Duruşma ve tanık ifadeleri

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Harun Can katıldı. Maktul Kenan Can'ın biyolojik kızı Zeynep Sude Karakaş de duruşmaya gelerek davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Emine Karakaş, maktulle yıllar önce nişanlandıklarını ancak aralarında nikah kıyılmadığını ve bir çocukları olduğunu belirtti. Karakaş, maktulle en son 23 yıl önce kızları için bir parkta buluştuklarını söyledi ve sanığın "cinayeti kendisinin işlediği" yönündeki beyanını kabul etmediğini, kızının engelli olduğunu ve ona zarar verecek bir şey yapmayacağını vurguladı.

Tanık Bora Meraklı ise sanığı mahalleden tanıdığını, olaydan önceki gün sanığın kendisine gelerek abisini öldüreceğini söyleyip yardım istediğini, kendisinin bunu kabul etmediğini ifade etti.

Savcının mütalaası

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, soruşturma ve kovuşturma sürecinde sanığın farklı ifadeler verdiğini belirterek suçun sanık tarafından işlendiği yönünde görüş bildirdi. Savcı, sanık Harun Can'ın "üst soy veya alt soydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme kararı ve tarafların durumu

Tarafların avukatlarının bulunmaması nedeniyle mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. Mahkeme, maktulün biyolojik kızının davaya katılma talebini ise kabul etmedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Harun Can'ın aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasının istendiği belirtildi. İddianamede, 27 Ekim 2024 tarihinde Harun Can'ın polis merkezine giderek ağabeyi Kenan Can'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evlerinde vefat ettiği yönünde ihbarda bulunduğu kaydediliyor.

Polis ekiplerinin adrese gittiklerinde, kafasında darbe izleri olan Kenan Can'ı odadaki yatakta uzanmış halde ölü buldukları, etrafta kafatası, doku parçaları ve duvarlara kadar bulaşan kan izleriyle karşılaştıkları aktarılan iddianamede, maktulün kafa bölgesinin fiziki bütünlüğünü kaybettiğinin gözlemlendiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanığın ihbarındaki anlatıma göre olayın maktulün evde geçirdiği bir rahatsızlık sonucu ya da dışarıdayken uğradığı fiziki müdahalenin devamında eve gelerek vefat etmesi şeklinde tasvir edildiği, ancak olayın ev içinde gerçekleştiği değerlendirilip araştırma yapıldığı vurgulanıyor.

Kolluk kuvvetlerinin yaptığı kamera araştırmasında olay öncesinde ya da sonrasında maktulün bulunduğu apartmana giriş yapan ve olayla ilişkilendirilebilecek başka bir kişinin tespit edilemediği, kuşkuların ihbarda bulunan sanık üzerinde yoğunlaştığı iddianamede yer alıyor.