Bakırköy'de 'Hayasızca Hareket' İddiası: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Bakırköy'de sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası M.E.C. ile 18 yaşından küçük S.K. gözaltına alındı; adli kontrolle serbest bırakıldılar.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:48
Bakırköy'de 'Hayasızca Hareket' İddiası: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Bakırköy'de 'Hayasızca Hareket' İddiası: 2 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Bakırköy'deki bir parkta sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Olayın Detayları

Parkta hayasızca hareketlerde bulunduğu belirlenen iki kişinin görüntülerinin paylaşılması üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen M.E.C. ile 18 yaşından küçük S.K. gözaltına alındı.

Soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya uygulaması üzerinden tanışarak daha sonra parkta buluştuklarının tespit edildiği bildirildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, "hayasızca hareketlerde bulundukları" gerekçesiyle sevk edildikleri adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

