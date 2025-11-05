Bakırköy'de Motosiklet İş Makinesine Çarptı: Sürücü Yaralandı
Kaza ve müdahale
Kazanın meydana geldiği adres İstanbul Bakırköy Abay Caddesi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, karşı şeritten gelen iş makinesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü savrularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı; yaralı sürücünün olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
