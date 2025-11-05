Bakırköy'de Motosiklet İş Makinesine Çarptı: Sürücü Yaralandı

Bakırköy Abay Caddesi'nde motosikletin karşı şeritten gelen iş makinesine çarpması sonucu sürücü yaralandı; sağlık ekipleri müdahale edip hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:38
Bakırköy'de Motosiklet İş Makinesine Çarptı: Sürücü Yaralandı

Bakırköy'de Motosiklet İş Makinesine Çarptı: Sürücü Yaralandı

Kaza ve müdahale

Kazanın meydana geldiği adres İstanbul Bakırköy Abay Caddesi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, karşı şeritten gelen iş makinesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı; yaralı sürücünün olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İSTANBUL BAKIRKÖY'DE MEYDANA GELEN KAZADA İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

İSTANBUL BAKIRKÖY'DE MEYDANA GELEN KAZADA İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Ücretsiz Enstrüman Kurslarına Yoğun İlgi
2
Bolu TEM Otoyolu'nda Yolcu Otobüsünün Motoru Alev Aldı
3
Diyarbakır'da 200 binde 1 Morgagni hernisi: 2 yaşındaki Tevab Aram sağlığına kavuştu
4
Siirt'te Karaciğer Nakli Geçiren Ömer Özüm Tüm Organlarını Bağışladı
5
Osmaniye'de şarjlı motosiklete 14 bin TL ceza şoku: 500 km uzaklıktaki ihlaller şaşırttı
6
Bingöl’de Jandarma Operasyonu: 2 kilo 802 gram Esrar, 1 Tutuklu
7
KUDAKA'dan SoGreen ile 30 milyon TL'lik yeşil dönüşüm hamlesi

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri