Bakırköy'de Tarihi Binada Kısmi Çökme Olayı Başladı

Bakırköy'de Metruk Binada Kısmi Çökme Olayı

Bakırköy, Yenimahalle Yanık Ses Sokak'ta bulunan iki katlı tarihi metruk binada kısmi çökme gerçekleşti. Üst katında ve çatısında meydana gelen bu olay, çevre sakinlerinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Olayın ardından, polis, zabıta ve belediye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, çökme riskine karşı bölgeyi güvenlik önlemleri ile çevreleyerek, sokağı trafiğe kapattı.

Şu an için, ekiplerin metruk binada gerçekleştirdiği incelemelerin sürdüğü bildirildi. Vatandaşların endişeli bakışları arasında, çökme olayı hakkında detaylı bilgi bekleniyor.

