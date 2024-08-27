Bakırköy'de Tır Devrildi, Yaralılar Var

Bakırköy'de Kaza: Tır Üst Geçide Çarptı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, üst geçide çarpan bir tır devrilerek, yanındaki İETT otobüsünün üstüne düştü. Olay, Bakırköy sahil yolunda, Florya yönünde ilerleyen tırın, üst geçide çarpmasının ardından gerçekleşti.

Yaralılar ve Olay Yerine Gelen Ekipler

Kazanın ardından, tırın devrilmesiyle birlikte yanındaki otobüste de bazı yaralanmalar meydana geldi. Olayın hemen ardından durumu bildiren vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine gelmesini sağladı.Yol Trafigi Kapandı

Kaza sebebiyle Bakırköy sahil yolunda trafiğe kapatıldı ve güvenlik önlemleri alındı. Yaralıların durumu hakkında detaylı bilgi edinilmesi bekleniyor.

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.