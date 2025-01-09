BAKSİFED Toplantısı Isparta'da Gerçekleşti: Yatırım Potansiyeli Vurgulandı

BAKSİFED toplantısı Isparta'da yapıldı, Isparta'nın yatırım potansiyeli ve bölgesel işbirliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:26
BAKSİFED Toplantısı Isparta'da Gerçekleşti: Yatırım Potansiyeli Vurgulandı

BAKSİFED Toplantısı Isparta'da Gerçekleşti

Batı Akdeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) toplantısı, Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği (IGSİAD) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, BAKSİFED'e üye 14 derneğin yöneticileri ve iş insanları katıldı.

Isparta'nın Yatırım Potansiyeli

IGSİAD Başkanı Kubilay Kapı, toplantının açılışında Isparta'nın yatırım potansiyeline dikkat çekti. Kapı, Isparta'nın doğal güzellikleri ve tarım potansiyeli ile Akdeniz Bölgesi'nin parlayan yıldızlarından biri olduğunu ifade ederek, "Bu potansiyelin daha da ileri taşınması, yalnızca Isparta'nın değil, aynı zamanda bölge şehirlerimizin el ele vererek, ortak bir vizyon geliştirmesiyle mümkün olacaktır." dedi.

Kapı, Antalya'nın dünya çapında marka değeri yüksek bir turizm başkenti olduğunu ve Isparta ile Burdur'un bu markanın tamamlayıcı bir parçası olduğunu vurguladı. "Bizim görevimiz üç kentin birbirini tamamlayan özelliklerini ortaya koyarak, turizmden ticarete her alanda karşılıklı faydayı artırmaktır," diye ekledi.

BAKSİFED'in Bölgesel Kalkınmaya Katkısı

BAKSİFED Başkanı Mustafa Cengiz de federasyonun bölgesel kalkınmaya olan katkısını belirtti. Cengiz, TÜRKONFED çatısı altında ülkemizin istihdamının yüzde 55'ini, kurumlar vergisinin yüzde 86'sını ve dış ticarette Türkiye ihracatının yüzde 83'ünü gerçekleştirdiklerini ifade etti. "Bizler, iş dünyasının doğan güneşleri olarak ülkemize ve milletimize katkıda bulunmak için gece gündüz emek veriyor ve çalışıyoruz," dedi.

Isparta'nın Yatırım Fırsatları

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirdeki yatırım fırsatları ve yerel yönetim olarak iş dünyasına sağladıkları destekler üzerine konuştu. Başdeğirmen, toplantının bölgenin ticaretiyle ilgili son derece değerli olduğunu belirterek, "Isparta'mız, gerçekten Batı Kalkınma Ajansında parlayan yıldızlardan bir tanesi. Her yıl farklı güzellikleri ve başarılarıyla ön plana çıkan bir şehir," dedi.

Toplantının sonunda katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi.

Batı Akdeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonunun (BAKSİFED) toplantısı, Isparta Girişimci...

Batı Akdeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonunun (BAKSİFED) toplantısı, Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (IGSİAD) ev sahipliğinde yapıldı.

Batı Akdeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonunun (BAKSİFED) toplantısı, Isparta Girişimci...

Batı Akdeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonunun (BAKSİFED) toplantısı, Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (IGSİAD) ev sahipliğinde yapıldı.

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