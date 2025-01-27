DOLAR
35,72 -0,12%
EURO
37,47 0%
ALTIN
3.165,8 0,47%
BITCOIN
3.549.387,07 5,34%

Bakteri Yiyen Virüsler Müsilajın Zararlı Mikroorganizmalarını Azaltıyor

Ankara Üniversitesi'nden araştırmacılar, müsilajdaki zararlı mikroorganizmaları bakteri yiyen virüslerle azaltmayı başardı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:14
Bakteri Yiyen Virüsler Müsilajın Zararlı Mikroorganizmalarını Azaltıyor

Bakteri Yiyen Virüslerle Müsilaj Sorununa Çözüm

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Kaşkatepe, müsilaj yapısı içerisindeki hastalık yapan mikroorganizmaların sayısını bakteri yiyen virüsler aracılığıyla azaltmayı başardıklarını duyurdu.

Müsilajın Ekosistem Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Marmara Denizi'nde 2021 yılında meydana gelen müsilaj oluşumu, deniz ekosistemini tehdit eden ciddi bir sorun haline gelmişti. Bu durum, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelere zemin hazırladı. "Marmara Denizi Enterik Patojenlerine Özgü Litik Bakteriofajlar İle Etkin Biyosürfaktan Ramnolipidin Birlikte Kullanımının Müsilaj Üzerine Olası Etkinliğinin Belirlenmesi" başlıklı araştırma, bu önemli meseleye çözüm arayan projelerden biri oldu.

Halk Sağlığı Sorunu Olarak Müsilaj

Kaşkatepe, halk dilinde deniz salyası olarak bilinen müsilajı, "biyolojik ve kimyasal etmenlerin birleşimiyle meydana gelen sümüksü bir yapı" olarak tanımladı. Müsilajın, denizel ortamdaki biyoçeşitliliği radikal şekilde değiştirdiğini belirten Kaşkatepe, "Müsilaj, yüzeyi kaplayarak güneş ışınlarının girmesini engelliyor ve balıkların solungaçlarını tıkayarak oksijensizlik nedeniyle ölümlerine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Müsilaja Doğal Çözüm Arayışı

Kaşkatepe, artan enterik patojen bakteri sayısını doğal çözümlerle azaltmaya çalıştıklarını söyledi. Proje kapsamında, Marmara Denizi'ndeki 9 farklı istasyondan su örnekleri alındı ve bu örneklerde bakteriyofaj (bakteri yiyen virüsler) izole edilerek çoğaltıldı. Biyosürfaktan ile birlikte, bu virüslerin etkinliği değerlendirildi.

Bakterilerde Yüzde 99,99'luk Azalma

Laboratuvar koşullarında deniz suyunda uygulanan proses ile bakterilerin yüzde 99,99 oranında azalabildiği gözlemlendi. Kaşkatepe, "Elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda, mikroorganizmaların miktarını azaltmaya yönelik stratejiler geliştirebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'de Bir İlk

Çalışma, Türkiye'de deniz ortamında bakteri yiyen virüsler üzerine yapılan ilk araştırma olma özelliği taşıyor. Kaşkatepe, "Müsilajla kimyasal yollarla mücadele edilmesi durumu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle doğal çözüm önerileri büyük önem taşıyor" şeklinde değerlendirmede bulundu. Ayrıca iklim değişikliğine bağlı artan deniz suyu sıcaklıklarının, bu tür araştırmaların önemini gün geçtikçe artırdığına dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal'da Minibüs İşletmeye Girdi: 3 Yaralı, 1'i Ağır
2
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, AB'nin Suriye Yaptırımlarında Değişiklik Sinyali Verdi
3
Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Yakalandı
4
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Kuruldu: Kadın Girişimciliğine Destek
6
Mardin ve Şanlıurfa'da Kayıt Dışı 11 Trafoya El Konuldu
7
Konya'da 14 Bin 270 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!