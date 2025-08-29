DOLAR
Bakü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı: Türkiye-Azerbaycan Dayanışması

Bakü'de Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ndeki resepsiyonla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlandı; Akgün ve Veliyev Türkiye-Azerbaycan işbirliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 21:12
Bakü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı: Türkiye-Azerbaycan Dayanışması

Bakü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyon ve katılımcılar

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, siyasetçiler, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu; Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü vesilesiyle gönderdiği mesajı okudu.

Büyükelçi Akgün'ün mesajı

Akgün, 30 Ağustos 1922 tarihinde kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin sadece askeri bir zafer olmadığını vurgulayarak, "Bu zafer, milletimizin hür ve bağımsız yaşama iradesinin ifadesidir. Anadolu'da 1000 yıldır süren varlığımızın yeni bir istikamet kazandığı bir dönüm noktasıdır." dedi. Akgün, Milli Mücadele'nin milletin azim ve kararlılığıyla ilerleyerek 103 yıl önce bugün nihai evresine ulaştığını söyledi.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine değinen Akgün, iki ülke arasındaki mutabakatla Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış tesisine yönelik adımlardan memnuniyet duyduğunu belirtti ve "Güney Kafkasya'nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalanmıştır. Türkiye olarak bu fırsatın hayata geçirilmesi için çabalara katkı sunmaya ve can Azerbaycan'ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Orgeneral Veliyev: Ortak tatbikatlar ve savunma işbirliği

Orgeneral Kerim Veliyev, 103 yıl önce kazanılan zaferin Türkiye tarihinin en onurlu sayfalarından biri olduğunu belirtti. Veliyev, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en üst seviyede olduğunu ve bu ilişkide Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Erdoğan'ın özel rolünün bulunduğunu vurguladı.

Veliyev, Azerbaycan Ordusu'nun TSK modeli temelinde modernize edildiğini ve yürütülen reformların ordunun savaş gücünü artırdığını söyleyerek, "Bu yıl Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Özel Kuvvetler ve Milli Savunma Üniversiteleri temsilcilerinin katılımıyla kara, hava ve denizde farklı düzeylerde ortak tatbikatlar düzenlendi. Yıl boyunca toplamda 30'a yakın ortak askeri tatbikat planlanıyor." bilgisini paylaştı.

Veliyev ayrıca eylülde Azerbaycan'da Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Pakistan ve Katar özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenecek "Sonsuz Kardeşlik" çok uluslu tatbikatına işaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve egemenliği için hayatını feda eden şehitleri saygıyla andığını belirten Veliyev, "Azerbaycan ve Türkiye'nin savunma alanındaki başarıları, askeri birliğimizi güçlendirmekte ve bölgede güvenlik ile istikrarın korunmasına büyük katkı sağlamaktadır." dedi.

