Bakü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni: Büyükelçi Birol Akgün Çelenk Koydu

Bakü'de Türk Şehitliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü töreni düzenlendi; Birol Akgün çelenk sundu, marşlar seslendirildi, şehitler ziyaret edildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 08:56
Bakü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni

Azerbaycan'ın başkenti Baküdeki Türk Şehitliği'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resmi tören düzenlendi.

Tören Detayları

Tören, saygı duruşu ile başladı. Ardından Büyükelçi Birol Akgün, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Askeri Bandosu tarafından önce Azerbaycan Milli Marşı, sonra İstiklal Marşı seslendirildi.

Büyükelçi Akgün, tören sırasında şehitlik anı defterini imzaladı ve temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Katılımcılar ve Ziyaret

Törende, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Büyükelçilik ve Ataşelik çalışanları, iş insanları ile vatandaşlar yer aldı. Katılımcılar törenin ardından Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.

Etkinlik, iki ülke arasındaki bağlılığı ve ortak anma geleneğini vurgulayan saygı dolu bir atmosferde sona erdi.

