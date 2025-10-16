Bakü'de 'Türkiye-Azerbaycan İş Dünyasında Yeni Ufuklar' etkinliği

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Türkiye-Azerbaycan İş Dünyasında Yeni Ufuklar" temalı etkinlik gerçekleştirildi. Toplantı, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından düzenlendi ve etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Büyükelçi Birol Akgün'ün mesajı

Birol Akgün, konuşmasında Türk iş insanlarının Azerbaycan'ın bağımsızlığından bu yana bu ülkede faaliyet gösterdiğini ve bugün güçlü bir ekibe sahip olduklarını vurguladı. Akgün, Türk iş insanlarının hem kötü gününde hem de iyi gününde Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Azerbaycan'ın bir daha acı günler yaşamaması için sadece siyasi konuları değil ekonomik işbirliklerini de geliştirmemiz lazım." dedi.

Akgün ayrıca, Azerbaycan'daki Türk iş insanlarının hem bu ülkedeki hem de Türkiye'deki kamu kurumlarıyla yakın işbirliği içinde olması gerektiğini ifade ederek, "Azerbaycan'daki Türk iş insanları, yeni döneme ilişkin vizyon çizmeliler. Biz de Büyükelçilik olarak her türlü desteği vermeye hazırız." şeklinde konuştu.

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat'ın değerlendirmesi

Hüseyin Büyükfırat, 1992'den bu yana Azerbaycan'da bulunduğunu ve ülkenin zor günlerine ile Karabağ'da zafer kazanılan gururlu dönemlerine tanıklık ettiğini anlattı. Büyükfırat, gönül coğrafyası vurgusu yaparak, "Azerbaycan'dan Türkistan'a, oradan Balkanlara uzanan gönül coğrafyamıza bakışımız farklıdır. Biz bu coğrafyada sadece para kazanmak için bulunmuyoruz, aynı zamanda kalıcı kardeşlik köprüleri kuruyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek, siyasi ve kültürel dayanışmamızı da pekiştirir. Azerbaycan'la ve diğer Türk devletleriyle ortak üretim ve yatırım alanlarında yeni projeler geliştirmeliyiz. Hedeflerimize 'ben' diyerek değil, 'biz' diyerek ulaşabiliriz."

Büyükfırat, Türk iş dünyasının bölgesel kalkınmanın lokomotifi haline gelmesi için ortak bir vizyona ihtiyaç olduğunu belirterek, TÜİB'in bu vizyonu hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştığını söyledi.

Etkinlikte ayrıca TÜİB'in faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapıldı ve katılımcılar arasında ekonomik işbirliği fırsatları ile yeni projeler üzerine değerlendirmeler gerçekleştirildi.

