Balıkesir'de Atatürk Heykeline Saldırı: Fail Gözaltında

Balıkesir'de Atatürk Heykeline Saldırı Olayı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline zarar veren M.Ç. isimli şahıs güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Valilik Açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, heykeline balyozla zarar veren M.Ç.'nin yakalanmasıyla ilgili bilgi verildi. Açıklamada, "Yapılan araştırmalar sonucunda gözaltına alınan şahsın uzun süre psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Hakkında adli tahkikata başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Olay Anı Videoda Yer Aldı

Olayın olduğu an, cep telefonuyla çekilen bir videoda M.Ç.'nin elindeki balyozla heykelin kaidesine çıkarken görülüyor. Bu esnada çevredeki bazı vatandaşların duruma müdahale etmeye çalıştığı da dikkat çekti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi yakalandı.