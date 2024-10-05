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Balıkesir'de Çayda Boğulma Olayı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde serinlemek için çaya giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:41
Balıkesir'de Çayda Boğulma Olayı

Olayın Detayları

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, serinlemek amacıyla girdiği Simav Çayı'nda kaybolan bir kişi ölü olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre, 59 yaşındaki Ş.G., Aziziye Mahallesi'nden geçen çaya girmesi sonrasında ailesi tarafından kaybolduğu fark edildi.

Araştırma ve Kurtarma Çalışmaları

Ş.G'nin kaybolduğunu gören kızı E.G. (28), durumu hemen jandarma'ya bildirdi. Olay yerine intikal eden AFAD ve itfaiye ekipleri, su altı arama çalışmalarına hızla başladı.

Cenaze İşlemleri

Yapılan arama çalışmaları neticesinde dalgıçlar, Ş.G'yi su altında bularak çıkardı. Cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde serinlemek için girdiği çayda kaybolan bir kişi ölü bulundu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde serinlemek için girdiği çayda kaybolan bir kişi ölü bulundu.

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