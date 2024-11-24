Balıkesir'de Kadın Rehin Alındı, Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

Balıkesir'de Kadın Rehin Alma Olayı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, bir kadını bıçakla rehin alan Z.T., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksek sesler duyulması üzerine, polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, rehin alınan kadın ile Z.T. arasındaki durumu incelemeye başladı. Ancak, uzun süre ikna çabalarına olumlu yanıt vermeyen Z.T., kadına bıçakla saldırdı.

Bu durum üzerine, itfaiyenin sepetli aracıyla özel harekat ekipleri, evin arka balkondan içeri girerek Z.T.'yi etkisiz hale getirdi.

Olay sırasında yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, Z.T.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir kadını rehin alıp bıçakla yaralayan kişi, polislerce etkisiz hale getirildi.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir kadını rehin alıp bıçakla yaralayan kişi, polislerce etkisiz hale getirildi.