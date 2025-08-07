DOLAR
Balıkesir'de Kuyumcuda Tırnakçılık Yöntemiyle Hırsızlık Anı Kamerada

Balıkesir'de bir kuyumcuda 'tırnakçılık' yöntemiyle altın bilezik çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 19:48
Balıkesir'in Karesi ilçesinde, bir kuyumcuda "tırnakçılık" yöntemiyle gerçekleştirilen hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Karaoğlan Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya gelen Derya A. ve Melek I. isimli şüpheliler, altın bileziklere bakmak istediklerini ifade etti. Altınlara bakarken, iki burma ve iki ajda bileziği hızlı bir şekilde çalarak kuyumcudan kaçtılar.

Bileziklerin çalındığını fark eden kuyumcu çalışanları, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışanın verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelileri bir pidecide yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaretlerde bulundular. Yapılan incelemelerde, Derya A.'nın hırsızlık suçundan 33, Melek I.'nın ise 16 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayın hırsızlık anı, kuyumcunun güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş durumda.

