Balıkesir'de Kuyumcuda Tırnakçılık Yöntemiyle Hırsızlık Anı Kamerada

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, bir kuyumcuda "tırnakçılık" yöntemiyle gerçekleştirilen hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Karaoğlan Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya gelen Derya A. ve Melek I. isimli şüpheliler, altın bileziklere bakmak istediklerini ifade etti. Altınlara bakarken, iki burma ve iki ajda bileziği hızlı bir şekilde çalarak kuyumcudan kaçtılar.

Bileziklerin çalındığını fark eden kuyumcu çalışanları, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışanın verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelileri bir pidecide yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaretlerde bulundular. Yapılan incelemelerde, Derya A.'nın hırsızlık suçundan 33, Melek I.'nın ise 16 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayın hırsızlık anı, kuyumcunun güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş durumda.

