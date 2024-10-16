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Balıkesir'de Motosiklet Kazası: 80 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Yusuf Şenol yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 22:20
Balıkesir'de Motosiklet Kazası: 80 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Trafik Kazası

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazanın Detayları

10 AJG 094 plakalı aracın sürücüsü henüz belirlenememişken, Yusuf Şenol (80) yönetimindeki 10 E 9414 plakalı motosiklet, Murat Bayırı mevkiinde otomobille çarpıştı. Kaza sonrası düşen Şenol, kafasından ağır yaralanarak yerde kaldı.

Ambulans Müdahalesi

Olay yerine intikal eden ambulans ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yusuf Şenol, ilk olarak Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ardından gerekli tedavi için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen, talihsiz sürücü kurtarılamadı.

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