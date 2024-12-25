Balıkesir'de Okul Servisi ve Tır Çarpıştı: 26 Yaralı

Balıkesir'de Okul Servisi ile Tır Çarpıştı: 26 Yaralı

Balıkesir'de, şiddetli bir trafik kazası sonucu 26 kişi yaralandı. Olay, sabah saat 08.53’te Nergis Mahallesi’nden Pamukçu İlkokulu’na öğrenci taşıyan okul servis midibüsünün, tırla çarpışması sonucu meydana geldi.

Devrilen midibüs, Ahmet Ç. tarafından yönetilen 10 S 00206 plakalı araç ile Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tır arasında gerçekleşti. Kazanın etkisiyle, serviste bulunan 29 kişiden 26’sı yaralandı ve 8’inin durumu ağır olarak değerlendiriliyor.

Olay yerine hızlı bir şekilde ambulans, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, tedavi gören öğrencileri ziyareti sırasında kazanın detaylarını paylaştı. Vali, "Kaza, okula giden servis midibüsünün bir tırla çarpışması sonucu gerçekleşti. İlk müdahaleler hemen yapıldı ve tüm yaralılar hızlı bir şekilde hastanelere ulaştırıldı." diye ifade etti.

Ustaoğlu, açıklamalarında, "Şu ana kadar 27 öğrencimiz ve 2 personelin bulunduğu araçta, durumları ağır olan 8 öğrenci dışında, diğer öğrenciler hafif yaralandı" dedi.

Kazanın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.